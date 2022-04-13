Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом - Зеленський

Глава держави каже, що вже зараз час замислюватися про післявоєнне відновлення України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.
Про це очільник української держави сказав у зверненні до парламенту Естонії сьогодні, 13 квітня.
Також він зазначив, що вже зараз варто замислюватися про післявоєнне відновлення України.
"Маємо думати вже зараз і про післявоєнне відновлення нашої країни. Коли Росія програє, а це відбудеться неодмінно, потрібно буде довести і Росії, і всім іншим потенційним реваншистам у світі, що війна не призведе до реалізації запланованого", - сказав Зеленський.
Глава держави також зазначив, що Україна вже співпрацює з Естонією в галузі цифровізації.
"Вже демонструємо іншим європейським країнам переваги сучасних цифрових систем, зокрема і в державному управлінні. Після війни це стане ще більш актуальним, я впевнений. Для відновлення нормальної роботи державних інституцій і місцевої влади. Для повернення компаній. Для кіберзахисту України та всієї, ще раз кажу, всієї Європи", - підсумував Зеленський.
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