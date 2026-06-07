Україна має перевагу над Росією: президент Фінляндії назвав чіткі ознаки

Александр Стубб / © ТСН

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Президент Фінляндії Александр Стубб назвав ознаки переваги України на полі бою та допустив можливість переговорів Європи з Росією щодо завершення війни.

Відповідні заяви він зробив в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.

За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи: перший рік став періодом виживання, наступні роки — етапом стійкості, а нині ситуація перетворилася на «математику війни».

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Серед ознак, які, на його думку, свідчать про перевагу України, — щомісячні втрати російської армії на рівні близько 35 тисяч військових за значно нижчих темпів російського поповнення, а також суттєво несприятливе для РФ співвідношення втрат, яке змінилося з 1:3 до 1:8.

Стубб також наголосив на домінуванні дронів і ракет у сучасних бойових діях, появі «зон ураження» глибиною до десятків кілометрів із надзвичайно високою смертністю та зростанні українських ударних можливостей, зокрема у сфері безпілотників.

Окремо він відзначив, що Україна почала завдавати більше ударів по території РФ, ніж російська ППО здатна перехопити, а також фіксує локальні успіхи у поверненні територій.

Можливість переговорів з РФ

Водночас президент Фінляндії підкреслив, що переговори з Росією можливі лише за умови її ослабленої позиції.

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Він також заявив, що діалог має вестися у координації зі США, однак Європа повинна самостійно оцінювати відповідність американської політики власним інтересам і за потреби активніше долучатися до процесу.

Першим майданчиком для потенційних переговорів, за його словами, має стати ЄС, а у разі невдачі — формат E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія).

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія не припиняла рекрутингові та мобілізаційні заходи від початку повномасштабного вторгнення до України, однак нині Кремль шукає додаткові способи поповнення армії через значні втрати на фронті.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, весняна наступальна кампанія російських військ виявилася провальною, а травень став особливо невдалим місяцем для загарбників.

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Тим часом президент РФ Володимир Путін та кремлівські чиновники знову покладаються на відсутність чіткої інформації про саміт на Алясці у серпні 2025-го, щоб хибно зобразити Москву як таку, що готова до переговорів з Україною.

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