Україна має план "Б", якщо Росія й надалі обстрілюватиме морські порти - Кубраков

Україна експортуватиме аграрну продукцію альтернативними шляхами в разі продовження Росією обстрілів портової інфраструктури.

Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пише "Укрінформ".

"Ми перейдемо до плану "Б", який був весь цей час. Тобто ми будемо використовувати дунайські порти, будемо використовувати залізницю і максимально завантажувати", - сказав міністр.

За словами міністра, залізницею агропродукція експортуватиметься через Польщу, Словаччину та Угорщину.

"Тобто все, що буде доступне, ми будемо використовувати. І вантажівки, ми багато чого для цього зробили", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Вранці наступного дня, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

Пізніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що угода про експорт зерна не заважає Росії продовжувати обстріли України.

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