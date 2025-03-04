Україна має потенціал для виробництва засобів ППО: експерт розповів подробиці

Українська оборонна промисловість може виробляти продукцію на понад 20 мільярдів доларів, але через обмежені можливості держави контрактується лише третина цієї потужності.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінцеу етері КИЇВ24.

"Український оборонний сектор мав потужність виробляти продукції більше ніж на 20 мільярдів доларів. Але загалом фактично контрактувалась лише третина цього об'єму через те, що держава не мала можливості більше продукцій викуповувати. В цьому контексті, якщо ми говоримо навіть про гарантування безпеки і доступ України до озброєння, напевно, головним чинником і фактором такої безпеки може стати саме участь в тому числі європейських країн в закупівлі озброєння безпосередньо в українських постачальників, які можуть виробляти його фактично в три рази більше, ніж є на сьогодні", – сказав він.

За його словами, частину коштів Росії, які заморожені в Європі, можна перенаправити на купівлю технологій та озброєння для України. Паралельно українські виробники зможуть перерозподіляти отримані замовлення на створення нових систем, зокрема протиповітряної оборони.

"Є і альтернативні варіанти, тобто ми розуміємо, є значна частина коштів Росії за морожене в Європі, яка так само може реінвестуватися в купівлі технологій, купівлі озброєння в інтересах України. І, друге, ми маємо розуміти, після того, коли українські виробники будуть отримувати більшу кількість замовлень, вони зможуть ці кошти реінвестувати в нові види озброєння, в тому числі навіть в засоби протиповітряної оборони. Звісно, ми маємо розуміти, що за місяць і за пів року вони не з'являться, але за більш тривалий період, тобто рік і більше, Україна може насправді фактично почати виробляти власні системи", - розповів експерт.

Він наголосив, що Україна вже з 2010-х років розвивала власні системи протиповітряної оборони

"При тому, що напрацювання щодо систем протиповітряної оборони Україна мала ще з 2010-х років, тобто власні зенітні комплекси, вони напрацьовувалися і власні зенітні ракети так само розвивалися. Ось це і ракета "Блискавка" тощо. Застарілі радянські комплекси С-300 – це ще тоді, коли ні Європа, ні Сполучені Штати не були готові надавати Україну, в принципі, жодних західних технологій", - сказав він.

Нагадаємо, Росія змінила тактику терористичних атак ударними безпілотниками — тепер вони частіше летять на висоті, недосяжній для українських мобільних груп ППО. Протидіяти “Шахедам” доводиться іншою зброєю — FPV-дронами.

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