Україна має право бити по цілях в РФ західною зброєю: заява генсека НАТО

Право на самооборону включає також ураження цілей за межами України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресивну війну проти мирного населення.

Про це Столтенберг заявив під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

“Це агресивна війна. Росія напала на іншу країну, вдерлася в іншу країну. Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, захищати себе. А право на самооборону включає також ураження цілей за межами України, законних військових цілей всередині Росії. І це особливо актуально зараз, тому що найважчі бої зараз тривають у Харківській області, ближче до українсько-російського кордону”, — наголосив генсек НАТО.

Він також додав, що встановлювати обмеження на використання своєї зброї — це суверенне право країн-членів НАТО. Проте ці обмеження ускладнюють оборону України.

Нагадаємо, що Зеленський назвав несправедливим те, що західні партнери не дозволяють Україні уражати західною зброєю військові цілі на території Росії.

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