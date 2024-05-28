Україна має право бити по цілях в РФ західною зброєю: заява генсека НАТО

Право на самооборону включає також ураження цілей за межами України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресивну війну проти мирного населення.
Про це Столтенберг заявив під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.
“Це агресивна війна. Росія напала на іншу країну, вдерлася в іншу країну. Україна згідно з міжнародним правом має право на самооборону, захищати себе. А право на самооборону включає також ураження цілей за межами України, законних військових цілей всередині Росії. І це особливо актуально зараз, тому що найважчі бої зараз тривають у Харківській області, ближче до українсько-російського кордону”, — наголосив генсек НАТО.
Він також додав, що встановлювати обмеження на використання своєї зброї — це суверенне право країн-членів НАТО. Проте ці обмеження ускладнюють оборону України.
Нагадаємо, що Зеленський назвав несправедливим те, що західні партнери не дозволяють Україні уражати західною зброєю військові цілі на території Росії.
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