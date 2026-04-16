Україна має проблеми зі збиттям балістики: експерт назвав тривожну причину

ППО України / © ТСН

Реклама

Україна відчуває нестачу кінетичних засобів протиповітряної оборони і це найбільше впливає на можливість знешкодження балістичних цілей. При цьому збиття крилатих ракет доходить до ста відсотків завдяки відпрацьованій системі.

На цьому наголосив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в коментарі телеканалу «Київ24».

«Засобів катастрофічно не вистачає, і про це заявляють усі високопосадовці», — зазначив він.

Реклама

Експерт додав, що Україні не вистачає також кінетичних засобів знешкодження «Шахедів» та інших ударних потуг ворога, але високий відсоток збиття забезпечує відпрацьована тактика і високий професіоналізм українських захисників неба.

«Ми розуміємо траєкторії та маршрути польотів, тож основне питання — у кількості цих засобів: скільки ми можемо виробляти самі та скільки можуть надати наші партнери. Це найголовніше», — пояснив Боровик.

Дефіцит ракет до Patriot — що відомо

Нагадаємо, російська армія, користуючись дефіцитом ракет до комплексів Patriot, дедалі частіше обирає саме балістику для ударів по українських містах.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що через інтенсивність атак армії Російської Федерації українські військові змушені економити боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Реклама

Про дефіцит ракет до американських зенітних ракетних комплексів Patriot, які є частиною української ППО, заявив також президент Володимир Зеленський.