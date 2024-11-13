Україна має продовжити мобілізацію 2025 року, щоб тримати оборону — Умєров

Міністр оборони України прагне "змінити парадигму", тоді служити в армії буде честю, а мобілізація не сприйматиметься як "бусифікація".

В Україні 2025 року мобілізація триватиме, адже це потрібно для оборони та виконання військових цілей.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів під час зборів Європейської бізнес асоціації 12 листопада.

Водночас, за словами Умєрова, в Міноборони "почули, що економіка потребує резервування", тож там завжди будуть "відкритими до аргументів бізнесу".

"Ми вже допомогли зробити резерв, але якщо потрібно ще резервувати, то потрібно прийти та разом поспілкуватися, і ми допоможемо", — сказав Умєров.

Нагадаємо, ТЦК не воюватимуть. Про це повідомив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін. За його словами, це цивільні особи, тож ті люди можуть умовно утворити будівельні бригади. Також він зазначив, що стосовно військовослужбовців ТЦК наказу про їх розформування немає.

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