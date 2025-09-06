Україна має прийти до виробництва ППО: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський

Україна робить рішучі кроки до посилення захисту свого неба. Серед головних пріоритетів — створення надійного «повітряного щита» та налагодження власного виробництва систем протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до українців у суботу, 6 вересня.

Президент підбив підсумки активного дипломатичного тижня, повідомивши про результати роботи України з партнерами на всіх рівнях. Він відзначив, що географія підтримки охоплювала Європу, Сполучені Штати, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та Японію, а до коаліції охочих приєдналися вже 35 країн. Вже 26 країн надали Україні змістовні гарантії безпеки, які стосуються фінансування армії, а також підтримки на землі, у небі, на морі та в кіберпросторі.

Нові виробництва зброї та самозабезпечення

Одним із головних пріоритетів співпраці з партнерами стало створення нових спільних виробництв зброї. Президент повідомив, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни. На цьому підприємстві вироблятимуть компоненти для українських ракет та дронів.

Говорячи про успіхи вітчизняного оборонно-промислового комплексу, Зеленський навів вражальний показник розвитку галузі.

«За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, — це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей», — зазначив президент.

Пріоритет — захист неба

Серед цілей, яких Україна прагне досягти, є виробництво систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, це важливий виклик.

«Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі», — заявив президент.

На наступний тиждень запланована активна робота, зокрема підготовка до зустрічі у форматі «Рамштайн» та збільшення внесків партнерів у програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю. Головним пріоритетом залишається посилення захисту неба від російських дронів та ракет, зважаючи на щоденні обстріли українських міст.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нові плани щодо ППО для України, які обговорив з Макроном і Трампом. Президент повідомив, що обговорював нову, раніше невідому концепцію посилення протиповітряної оборони.