Україна має стати військовою державою, за аналогією з Ізраїлем - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головним рабином України Моше Реувеном Азманом.

Про це інформує пресслужба головнокомандувача.

Залужний розповів, що отримав від рабина благословення на перемогу і "щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії".

"Наші народи знають, що таке боротьба за виживання. А ця війна є ні чим іншим, як боротьбою українського народу за своє існування.

У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний вважає, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

"Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", — підсумував він.

Свожю чергою, головний рабин на честь свята Рош Га-Шана і Йом-Кіппура, вручив шофар (єврейський ритуальний музичний інструмент. – Ред.) як подарунок генералу Залужному – "людині, чиє ім'я будь-який громадянин України вимовляє сьогодні із захопленням і вдячністю".

Нагадаємо, що Валерій Залужний провів телефону розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Головнокомандувач ЗСУ отримав запевнення в подальшій підтримці Альянсу.

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