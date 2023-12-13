Україна майже повністю виконала рекомендації на шляху до членства в ЄС – Урсула фон дер Ляєн

У Брюсселі розпочнеться зустріч глав держав та урядів країн ЄС, які мають розглянути питання щодо рішення розпочати з Україною переговори щодо членства.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в Євросоюзі. Вона також підкреслила, що країна продемонструвала рішучість у реалізації реформ.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала 13 грудня у Страсбурзі, під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту, повідомляє "Укрінформ".

"Наша доповідь щодо розширення минулого місяця демонструє чіткий прогрес, понад 90% цих реформ були завершені до того часу. Ми визначили чотири реформи, в яких необхідно зробити остаточні кроки. Від часів доповіді і дотепер Україна продовжувала працювати над усіма ними", - зазначила президентка Європейської комісії.

Вона нагадала, що Верховна Рада України ухвалила два антикорупційні закони – щодо збільшення чисельності НАБУ та щодо декларування активів, а також внесла додатки до законодавства про національні меншини, щоб виконати решту рекомендацій Венеційської комісії.

Урсула фон дер Ляєн також зауважила – якщо всі ці закони будуть ефективно імплементовані, це означатиме виконання трьох із чотирьох остаточних рекомендацій.

При цьому, вона зазначила, що українська влада вже запропонувала новий закон про лобізм, що має на меті обмежити вплив олігархів та виконати останню рекомендацію Європейської комісії.

У Брюсселі 14 грудня розпочнеться дводенна зустріч глав держав та урядів країн ЄС, які мають розглянути питання щодо рішення Євросоюзу розпочати з Україною переговори щодо членства та виділити 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки для створення так званого Українського фонду, що дозволить надати Україні фінансову стабільність в умовах війни.

Нагадаємо, до Угорщини та Словаччини приєдналася ще одна країна, яка проти швидкого вступу України до ЄС.

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