Україна збивала менше реактивних дронів через обмеження Starshield: ISW оцінив критичність

ЗСУ менше перехоплювали російських реактивних дронів у жовтні / © ТСН

Реклама

Україна мала дещо нижчий, але все ще відносно високий рівень перехоплення російських реактивних дронів під час обмежень Starshield у середині жовтня 2026 року. Але ЗСУ знадобляться інноваційні реактивні перехоплювачі, щоб підтримувати та покращувати ці показники перехоплення в довгостроковій перспективі.

Про мовиться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Аналітики пояснили, що коефіцієнт перехоплення українськими реактивними безпілотниками знизився з 77% до приблизно 74% протягом періоду перебоїв у обслуговуванні Starshield з 14 по 24 жовтня. Українські Сили оборони використовують широку зону протиповітряної оборони для перехоплення російських реактивних БпЛА і досягли найбільшого успіху з безпілотниками-перехоплювачами, яким Starshield значною мірою вимагає роботи на швидкостях, необхідних для перехоплення.

Реклама

Перехоплення Повітряними силами України російських реактивних дронів (7 жовтня – 25 жовтня 2026 року) / © Інститут вивчення війни (ISW)

ЗСУ також використовують інші методи. Зокрема, винищувачі F-16 для збиття ворожих реактивних безпілотників за допомогою дорогих та рідкісних ракет класу «повітря-повітря». Або ж гармати F-16, що вимагає високого рівня кваліфікації льотчика та збільшує ризик для планера та пілота.

«Залежність від F-16 для збиття реактивних дронів збільшує вимоги до технічного обслуговування українських планерів, які вже страждають від цих проблем з технічним обслуговуванням, та відволікає їх від інших місій, які вони могли б виконувати», — зауважили в ISW.

Україна також встановила турелі в Києві та області для протидії реактивним БлЛА. Однак встановлення цих стаціонарних систем по всій Україні у великих масштабах вимагає часу та ресурсів і саме по собі є недостатнім.

«Доповнення української системи ППО дронами-перехоплювачами – це найкращий шанс України розробити потужну систему, здатну підтримувати високий рівень перехоплення російських реактивних безпілотників у довгостроковій перспективі», — підкреслили аналітики.

Реклама

Конструктор українського виробника безпілотників F-Drones 15 жовтня повідомив The New York Times, що F-Drones розробляє безпілотник-перехоплювач F-Jet 80, який використовує систему наведення на базі штучного інтелекту для перехоплення російських реактивних БпЛА Shahed.

Вартість безпілотника-перехоплювача F-Jet 80 становить близько 7000 доларів за одиницю, що значно дешевше, ніж середня вартість від 20 000 до 70 000 доларів за одиницю зброї для інших дронів-перехоплювачів або приблизно один мільйон доларів за ракету класу «повітря-повітря», що запускається F-16.

Виробництво та розгортання F-Jet 80 підкреслюють зусилля України щодо виробництва економічно ефективних реактивних безпілотників-перехоплювачів у масштабах, достатніх для протидії зростаючому використанню Росією реактивних БлЛА у її кампанії далекобійних ударів проти України, особливо взимку 2026-2027 років, зазначили в Інституті вивчення війни.

Обмеження Starlink — головне:

Обмеження швидкості Starshield сервісу Starlink, розробленого для військових цілей, зупинило ключові операції. Зокрема, як наслідок, Україна не може збивати ворожі реактивні «Шахеди». Західні медіа з посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України.

Реклама

Згодом була інформація, що Трамп зателефонував Маску та попросив його відновити Starlink для України. Однак 22 жовтня Володимир Зеленський заявив, що США не відновили повноцінну роботу Starlink в Україні. Однак профільні фахівці та дипломати продовжують працювати над цим питанням.

Вже 24 жовтня Зеленський повідомив важливу новину про Starlink. За словами президента, Starlink і Starshield відновили роботу на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

Новини партнерів