Україна могла отримати від Польщі десятки МіГ-29: генерал спрогнозував, як вони вплинуть на перебіг війни

Україна отримала від Польщі винищувачі МіГ-29, проте їхню кількість офіційно не розкривали. Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко припускає, що йдеться про щонайменше дві ескадрильї таких літаків.

Про це він сказав в інтерв'ю "Обозревателю".

"В ескадрильї 12 літаків, тобто не менше 24. За іншими оцінками, це авіаційний полк, тобто три ескадрильї, 36 літаків. Зрозуміло, не все потрібно анонсувати, у нас триває гібридна війна", - наголосив Романенко.

Він додав, що є ще й словацька ескадрилья на підтримку українського неба. Допомагали Україні і хорвати — "хтось дає гелікоптери, хтось літаки".

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Серед переваг МіГів Романенко називає те, що для їхнього застосування Україні не потрібно тривалий час готувати пілотів, як це було б у випадку з F-16. Крім того, поставки МіГів дають змогу ЗСУ відновити сили за окремими напрямками, які були втрачені внаслідок бойових дій.

Романенко наголосив, що авіація дуже важлива для проведення майбутнього контрнаступу, адже під час боїв у степах на півдні країни українським захисникам обов'язково потрібне прикриття з неба. Також такі поставки необхідні, аби зрівняти потенціали РФ та України, адже сьогодні в окупантів досі залишається більша кількість літаків.

"Нам потрібні універсальні літаки, які можна було б використовувати для завдавання ударів по наземних цілях, оскільки противник укріплений", - наголосив Романенко.

Нагадаємо, Словаччина заявила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще дев'ять мають надійти Збройним Силам України протягом найближчих тижнів. Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів.

Згодом стало відомо, що й Польща також вже передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29.

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