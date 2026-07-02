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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна могла б врятувати більше людей: Зеленський різко звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що своєчасне постачання обіцяних систем ППО могло б врятувати більше життів і будинків. Він закликав партнерів виконати взяті зобов'язання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Україна могла б врятувати більше людей: Зеленський різко звернувся до партнерів

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки з постачанням обіцяних систем протиповітряної оборони від партнерів мають прямий вплив на наслідки російських атак.

Про це глава держави сказав кореспонденту ТСН.ua на місці удару біля однієї із багатоповерхівок у Дарницькому районі у четвер, 2 липня.

За його словами, своєчасне виконання домовленостей дозволило б врятувати більше життів і цивільної інфраструктури.

«Якщо би вчасно партнери давали те, що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли би зберегти кількість домівок, скажу відверто, і людей. І це велика проблема», — сказав Зеленський.

Зеленський заявив про проблему з постачанням допомоги

Президент наголосив, що Україна не просить союзників про додаткову допомогу понад узяті ними зобов’язання.

«Ми боремося на сьогодні, ми боремося самі. Жертви — виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися. Бо навіть не просимо більше. Просто нехай вони виконують те, про що домовилися, підписано або пообіцяно», — заявив глава держави.

Київ працює з партнерами для отримання ППО

Водночас Зеленський зазначив, що Київ продовжить працювати з партнерами для отримання необхідних засобів протиповітряної оборони.

«Сьогодні ми бачимо уповільнення цих кроків. Вибиваємо, ми будемо продовжувати вибивати антибалістику від партнерів», — сказав він.

Президент також пояснив, чому Україні критично необхідні сучасні системи ППО для перехоплення балістичних ракет.

«Аби збити 70 балістичних ракет, треба щонайменше 140 Patriot. Це так, за найменшими оцінками. А у нас цієї кількості просто немає», — зазначив Зеленський.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Росія застосувала 74 балістичні та крилаті ракети.

«Балістичні і крилаті. Слухайте, все одно крилаті ракети антидроновими засобами не будете збивати. Все одно збиваєте ППО. Безумовно, у нас є велика кількість різних ППО-систем, які збивають крилаті ракети. Але тим не менше балістику збиває тільки ППО», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до очільника Кремля Путіна та пообіцяв відплату після смертельної атаки РФ на Київ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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