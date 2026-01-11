ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
336
1 хв

Україна могла отримати новітній американський ЗРК — Defense Express

Зенітно-ракетний комплекс Tempest для ураження цілей використовує досить дорогі ракети AGM-114L Longbow.

Богдан Скаврон
ЗРК Tempest

ЗРК Tempest / © Сайт компанії V2X

Сили оборони України, ймовірно, отримали для тестування новітній американський зенітний ракетний комплекс Tempest від компанії V2X. Його можна ідентифікувати в одному із відео, яке було оприлюднено повітряним командуванням «Центр» у новорічному привітанні.

Про це повідомляє Defense Express.

Американський ЗРК Tempest вперше було представлено на збройовій виставці у жовтні 2025 року.

Оскільки це зовсім нова розробка, аналітики видання припустили, що Повітряні сили могли отримати обмежену кількість прототипів для проведення тестувань для подальшого удосконалення цього типу озброєння.

З відкритих джерел відомо, що розробка компанії V2X існує у двох варіантах — на причепі для захисту стаціонарних об’єктів, а також у мобільному варіанті на базі недорогих багі COTS. Останній може бути використаний для посилення мобільних вогневих груп як мисливець за дронами.

Щоправда, зенітно-ракетний комплекс Tempest для ураження цілей використовує ракети AGM-114L Longbow, кожна з яких може коштувати від 100 тисяч доларів. Для перехоплення «Шахедів» — це доволі недешеве задоволення.

Однак, в умовах, коли росіяни нарощують виробництво безпілотників, для їх знищення доводиться використовувати різні варіанти.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що у понеділок, 12 січня, має відбутися критично важлива зустріч з міжнародними партнерами щодо постачання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони.

