Україна тестує власну зброю / © Associated Press

Реклама

Міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення засобами протиповітряної оборони «оперативно-тактичної ракети великої дальності».

Це повідомлення дало підстави аналітикам Bloomberg припустити, що Україна могла вперше використати балістичну ракету власного виробництва для удару по цілях.

Офіційний Київ наразі не підтверджував інформацію про використання балістичних ракет у бойових умовах.

Реклама

Ситуація привернула увагу експертів після публічних планів української компанії Fire Point щодо проведення льотних випробувань нової ракети FP-9.

Ще у червні головний конструктор компанії Денис Штилерман заявляв, що тестування зброї може розпочатися влітку або на початку осені.

За даними розробників, ракета FP-9 призначена для завдання ударів углиб території Росії на відстань близько 850 км. Ключовим етапом створення озброєння стало завершення робіт над двигуном, що дозволяє готувати проєкт до реальних запусків.

Балістичні ракети відрізняються високою швидкістю та складною для перехоплення траєкторією, що значно зменшує час для попередження противника й ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Такий розвиток подій потенційно змінює баланс сил на фронті та підкреслює прагнення Києва розширити власні можливості завдавати ударів на значній відстані.

Реклама

Україна успішно випробувала аналог ракет до Patriot — що відомо

Україна успішно випробувала нову ракету класу «земля-повітря» FP-7.x від компанії Fire Point. У компанії Fire Point офіційно підтвердили, що ракета FP-7.x призначена для протидії російським балістичним ракетам та безпілотникам. Вартість нових ракет значно менша за аналоги.

Нова ракета стане частиною комплексної системи ППО під назвою Freya. Інші ключові компоненти системи планують залучити від європейських партнерів, зокрема, радари та системи управління. Fire Point веде переговори з німецькою Hensoldt, французькою Thales, італійською Leonardo та норвезькою Kongsberg.

Новини партнерів