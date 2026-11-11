Україна могла знайти заміну Starlink для ударів по Росії: що відомо про нову систему

Starlink / © Unsplash

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Україна могла знайти заміну Starlink для керування дронами під час атак на об’єкти в РФ. Йдеться про ізраїльську супутникову систему HiSky.

Про це повідомляє Yle.

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Зазначається, що від кінця жовтня російські військові джерела почали масово повідомляти про виявлення компонентів системи HiSky на збитих українських безпілотниках. Українське військове командування наразі офіційно не підтверджує і не спростовує використання цієї технології.

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На відміну від Starlink HiSky покриває всю європейську частину Росії. Головний плюс цієї системи — стабільний двосторонній зв’язок на всьому шляху польоту.

У медіа додають, що це дозволяє операторам коригувати цілі в реальному часі: якщо перші дрони вже знищили головний об’єкт на НПЗ, наступні можна перенаправити на резервуари чи електропідстанції.

Крім того, пілоти можуть змінювати маршрут у разі виявлення щільного вогню протиповітряної оборони, а саму систему важко заглушити засобами РЕБ через автоматичне перемикання між супутниками.

Головний мінус HiSky — нижча швидкість, тому передавати якісне відео в реальному часі не вдасться. Проте нова система знімає залежність від дій Ілона Маска, а точніші удари по російських НПЗ з кінця жовтня свідчать, що її вже застосовують.

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Нагадаємо, українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої української мережі супутникового зв’язку.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України підписало меморандум про наміри щодо розробки з Nokia та ICEYE суверенної системи супутникового зв’язку.

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