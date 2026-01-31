ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
619
Час на прочитання
1 хв

Україна, Молдова, Румунія — що сталося в енергосистемах цих країн

Енергосистема України працює стабільно, диспетчери контролюють ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Україна, Молдова, Румунія — що сталося в енергосистемах цих країн

© ТСН

В Україні, в енергосистемі, сталася серйозна технічна аварія. Одночасно відключилися дві великі високовольтні лінії — лінія 400 кВ, що з’єднує енергосистеми Румунії та Молдови, і лінія 750 кВ, яка забезпечує передачу електроенергії між західною і центральною частинами країни.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Аварія спричинила каскадне відключення електромережі України: мережа працювала нестабільно, спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків атомних електростанцій тимчасово розвантажили для стабілізації системи.

Вранці через аварію виникли масові перебої з електропостачанням, деякі регіони залишилися без світла.

Енергетики «Укренерго» працюють над відновленням роботи мережі. За попередніми оцінками, електропостачання буде відновлено протягом найближчих годин.

Станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили світло для критичної інфраструктури, поступово підключають побутових споживачів.
У Харківській, Житомирській та Одеській областях уже повертають електропостачання.
Енергетики працюють 24/7, система стабільна, але деякі області залишаються на аварійних відключеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ був майже паралізований.

Дата публікації
Кількість переглядів
619
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie