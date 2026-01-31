© ТСН

В Україні, в енергосистемі, сталася серйозна технічна аварія. Одночасно відключилися дві великі високовольтні лінії — лінія 400 кВ, що з’єднує енергосистеми Румунії та Молдови, і лінія 750 кВ, яка забезпечує передачу електроенергії між західною і центральною частинами країни.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Аварія спричинила каскадне відключення електромережі України: мережа працювала нестабільно, спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків атомних електростанцій тимчасово розвантажили для стабілізації системи.

Вранці через аварію виникли масові перебої з електропостачанням, деякі регіони залишилися без світла.

Енергетики «Укренерго» працюють над відновленням роботи мережі. За попередніми оцінками, електропостачання буде відновлено протягом найближчих годин.

Станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили світло для критичної інфраструктури, поступово підключають побутових споживачів.

У Харківській, Житомирській та Одеській областях уже повертають електропостачання.

Енергетики працюють 24/7, система стабільна, але деякі області залишаються на аварійних відключеннях.

