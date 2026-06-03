Україна може отримати Patriot поза чергою, але є нюанс: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна має можливість домовитися з виробниками у США про постачання нових систем Patriot та ракет до них поза чергою, яка наразі розписана на роки наперед.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Коли Україна отримає ракети та ППО

За словами глави держави, звичайна черга на отримання систем ППО та ракет PAC-2 і PAC-3 вимірюється роками, через що Україна могла б розраховувати на постачання лише приблизно від 2030 року. Щоб прискорити цей процес, українська сторона провела переговори про зміну черговості з іншими державами-замовниками.

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«Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути. Це домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Коли та чи інша держава могла б нам дати цю чергу. І ми могли б забрати цю чергу і отримати систему раніше. Безумовно, ви можете взяти цю чергу, якщо ви проплатили контракт. І ми повинні проплатити», — наголосив президент.

Зеленський зауважив, що оскільки партнерські гроші під цей конкретний пакет або кошти від заморожених російських активів ще не надійшли, Україна має знайти власні фінансові ресурси. Відповідні зобов’язання покладено на Міністерство оборони, РНБО та інші дотичні структури.

Чому є дефіцит ракет PAC-3

Також президент пояснив причини виникнення дефіциту ракет PAC-3. За його словами, проблема полягала не в грошах, а в обмеженій кількості виробництва, що загострилася після початку конфлікту на Близькому Сході.

«Ми отримували від наших партнерів ракети PAC-3 в відповідній кількості, а потім ця кількість на місяць була зменшена. Це було не через дефіцит грошей… Кількість була обмежена ще починаючи з початку війни на Близькому Сході. Це відображалось не тільки на PAC-3 або PAC-2, на різних видах зброї», — заявив Зеленський.

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Він додав, що більшість дефіцитних озброєнь Україна поступово заміщує власним виробництвом. Проте технологічно замінити протибалістичні ракети PAC-3 наразі неможливо. Тому влада шукає альтернативні закриті та відкриті домовленості з партнерами.

Варто зауважити, що США вдвічі підняли ціну на Patriot для Швейцарії і відклали постачання. До того ж США знову затримують постачання і не називають точних дат.

2021 року країна замовила п’ять батарей Patriot за 2,5 мільярда доларів. Комплекси мали привезти у 2026–2028 роках, але торік американці попередили, що не встигають. Через ці затримки Швейцарія попросила перекинути вже сплачений аванс у 650 мільйонів франків на купівлю американських винищувачів F-35, які замовляла раніше.

Постачання зброї для України — останні новини

Нагадаємо, глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot створив небезпечне «вікно вразливості», яким Росія активно користується для масованих ударів по Україні. Водночас США намагаються оперативно наростити їх виробництво, але наразі ці зусилля залишаються марними.

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Також посол Франції у Швеції Тьєррі Карльє заявив, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale можуть «скоро прибути» до України. Його слова пролунали на тлі очікуваної угоди Києва і Стокгольма щодо закупівлі шведських винищувачів JAS 39 Gripen.

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