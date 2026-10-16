Україна може отримати шанс захиститися від балістики РФ: Зеленський звернувся до Європи

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що європейські країни мають достатню кількість ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3, аби Україна змогла пройти зимовий період і захищатися від російських атак балістичними ракетами.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу в Брюсселі.

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«Чи достатньо в Європі перехоплювачів PAC-2 та PAC-3, щоб Україна пройшла цю зиму? Так, відповідно до цифр, які я озвучив, оголосив, і які ми хотіли отримати на цей зимовий період. Європа має таку кількість», — сказав президент.

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За його словами, Україна також чекає на розвиток спільного з європейськими країнами виробництва засобів протидії балістичним ракетам.

«Я очікую, що разом із європейцями ми будемо виробляти, створимо разом нашу протибалістичну систему FREJA», — додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна має право на самооборону від російської агресії. Якщо міжнародні партнери закликають Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, вони мають забезпечити Україну достатньою кількістю засобів протиповітряної оборони для захисту власної критичної інфраструктури.

Зеленський підкреслив, що Україна не вимагає від партнерів надмірної допомоги, а розраховує на ті перехоплювачі, які, за його оцінкою, вже є в розпорядженні європейських країн. Їхнє постачання має допомогти захистити українські міста та критичні об’єкти від російських балістичних ударів протягом зими.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в держави є великий дефіцит ракет до систем ППО Patriot. Водночас Україна продовжує отримувати ракети завдяки програмі PURL та допомозі європейських партнерів.

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