Сили оборони виснажують армію окупантів під Покровськом / © Getty Images

Падіння Покровська, яке може стати неминучим після Бахмута та Авдіївки, матиме значне політичне й символічне значення для обох сторін, але необов’язково означатиме військову поразку для України. Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на цьому напрямку та витрачає величезні ресурси, щоб виконати завдання кремлівського диктатора Володимира Путіна — захопити Покровськ до початку зими.

Про це пише Bloomberg.

Чому Покровськ критично важливий для Путіна

Командування окупаційної армії РФ перетягнуло війська з інших ділянок фронту, щоб сконцентрувати понад 100 тисяч осіб на Покровському напрямку. Цей населений пункт має важливе політичне й символічне значення, адже є ключовим вузлом автомобільного та залізничного сполучення.

Володимиру Путіну потрібна ця перемога напередодні зими. Наступні просування окупантів будуть ускладнені через відсутність листя для приховування від дронів, а також завдяки підготовленим оборонним лініям України за Покровськом.

«Захоплення Покровська допомогло б підтримати наратив Путіна про неминучу перемогу та придушити будь-яке відчуття серед пересічних росіян, що здобутки, які він робить в Україні, не варті людських чи економічних витрат», — йдеться у публікації.

Водночас падіння міста може вдарити по моральному духу в Україні та, що найнебезпечніше, може переконати США тиснути на Київ для капітуляції.

Справжній ефект від падіння Покровська

Оглядач видання вважає, що взяття Покровська не відкриє російським військам шлях до «зачищення» так званого «поясу фортець» східноукраїнських міст, які так засмутили Кремль. Це пов’язано з характером цієї війни, де просування відбувається повільно і переважно пішим ходом.

«Пояс фортець» — це низка потужно укріплених міст і населених пунктів на Донбасі, які є ключовими оборонними вузлами ЗСУ. Після можливого падіння Покровська, найімовірніше, цей пояс включатиме населені пункти на лінії Краматорськ — Слов’янськ, які є логістичними та промисловими центрами. Саме їх Москва прагне захопити для досягнення заявлених цілей.

Насправді падіння Покровська можна розглядати як черговий етап української стратегії, спрямованої на знекровлення переваги Росії в живій силі та техніці до повного виснаження.

«Щоб зрозуміти це в перспективі, збройним силам Росії знадобилося 20 місяців, щоб просунутися менш ніж на 50 кілометрів від Авдіївки до Покровська — година їзди в мирний час. За цей період підрахунок Україною російських загиблих і поранених збільшився майже втричі, до 1,147 мільйона, з 401 тисячі осіб», — зазначає видання.

Хоча ці цифри можуть бути тенденційними, незалежні військові аналітики згодні, що тенденція, яку вони відображають, правильна: для Росії це був найкривавіший рік війни.

Роль Заходу: не піддатися пропаганді

На тлі можливого падіння Покровська союзникам Києва необхідно пам’ятати про два важливі моменти. По-перше, не дозволяти кремлівській пропаганді керувати політикою. Життєво важливо, щоб Путіну не дали можливість використати перемогу в Покровську для переконування Трампа в тому, що найкраща угода, яку може отримати Україна, — це капітуляція.

Другий момент — українська оборона може розвалитися, якщо Європа не зможе заповнити порожнечу, що утворилася внаслідок різкого скорочення підтримки США. Це особливо актуально, оскільки російські інновації — зокрема нещодавнє оснащення КАБів реактивними двигунами для збільшення їхньої дальності — підвищують потребу в дорогій протиповітряній обороні.

Оглядач підсумовує, що для Європи немає сенсу «зрізати свої втрати» та погоджуватися на умови Кремля, оскільки Путін готується до більшої війни проти НАТО.

«Його збройні сили перебувають у процесі глибокого навчання та трансформації, що зробить їх набагато більшою загрозою для НАТО, ніж 2022 року», — попереджає оглядач.

На його думку, НАТО має надати Києву достатньо допомоги, щоб гарантувати, що армія Путіна буде виснажена перед українським «поясом фортець», а не пізніше, десь далі на захід.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Путіну потрібне швидке захоплення Покровська. За його словами, це дозволить Москві просувати пропагандистський наратив про нібито неминуче захоплення всього Донбасу та тиснути на Захід, щоб той змусив Україну піти на поступки.