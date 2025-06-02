Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, передає «Інтерфакс-Україна».

«Україна може покрити до 40 відсотків своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми все ще терміново потребуємо засобів протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракет», — сказав Зеленський.

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Глава держави додав, що з одного боку РФ розпочала літній наступ, проте з іншого — вона змушена займатися дипломатією.

«І це є одночасно викликом і реальною можливістю для нас усіх, шансом спробувати першими покласти край цій війні», — додав президент.

За словами Зеленського, Європа разом з США має кращу зброю, ніж РФ.

«Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша операція „Павутина“ вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії», — наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський закликав учасників Саміту запитати у своїх розвідників про те, що РФ планує цього літа у Білорусі.

«Якщо вони настільки сміливі, що готують атаки звідти, то нам потрібно об’єднати сили. А зараз це означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її поширенню», — наголосив президент.

Нагадаємо, виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні. Йдеться про масове виробництво ракет NASAMS, тобто про сотні.

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