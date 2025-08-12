Україна може розглянути мирний план із замороженням фронту та поступкою територій: деталі The Telegraph

Війна. / © ТСН

Україна може погодитися припинити бойові дії та поступитися територією, яку вже утримує Росія. Це може статися в межах підтримуваного Європою мирного плану. Зараз у дипломатичних колах обговорюють пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням європейські джерела.

Зазначається, що нібито Україна готова розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Цей план означатиме заморожування лінії фронту там.

“Цей план може бути пов’язаний лише з поточними позиціями військових”, – сказав один західний чиновник, характеризуючи дипломатичні переговори між Києвом та його союзниками на вихідних.

Тим часом видання наголошує: Україна та Європа дедалі більше стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп і “фюрер” РФ Володимир Путін можуть домовитися про припинення тривалої війни, не звертаючи уваги на Київ. Головним занепокоєнням Європи був нібито мирний план, схвалений Москвою, який передбачав заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться вивести війська з контрольованих ним районів Донецької та Луганської областей

“Україна, хоча, здавалося б, задовольняється поступкою частини території, погодиться лише на мирне врегулювання, яке пропонує надійні гарантії безпеки у вигляді постачання зброї та шлях до членства в НАТО”, - пише The Telegraph.

Європейські лідери, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом уже в середу, 13 серпня, щоб донести свої аргументи перед його переговорами з Путіним. У спільній декларації лідерів Європейської комісії, Франції, Італії, Великої Британії, Польщі та Фінляндії йдеться, що “поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів”.

Сам Трамп заявляв, що “Росія окупувала значну частину України. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України”. З його слів, переговори 15 серпня будуть “ознайомчою зустріччю”, метою якої буде закликати Росію припинити війну. Президент США амбіційно наголосив, мовляв, “протягом перших двох хвилин” точно знатиме - “чи можна укласти угоду”.

НАТО ж заявляє: фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Генсек Марк Рютте назвав це рішення викликом “як діяти з фактичною ситуацією, коли росіяни на даний момент утримують українську територію”.

Українська влада нагадує, що Росія продовжує перекидати війська та готується до нових наступів, тож передчасно говорити про готовність Кремля завершити війну. Окрім того, видання згадує заяву Зеленського про те, що його ЗСУ не мають можливостей, необхідних для повернення земель, що утримуються РФ, але після будь-якого врегулювання Україна може використати дипломатичні засоби, щоб повернути ці землі під свій контроль.

“Київ навряд чи може дозволити собі поступитися подальшою територією, особливо у східному регіоні Донецька, оскільки це дозволило б московським військам вільно обходити укріплення, побудовані з часів першої війни на Донбасі 2014 року”, - йдеться у статті.

На сьогодні Росія контролює близько 20% території України у межах кордонів 1991 року. Міжнародні партнери України, включно з Великою Британією та Канадою, закликають уникати нав’язування Києву будь-яких рішень, підкреслюючи, що мир має бути досягнутий за участі самої України, а не за її спиною.

Нагадаємо, джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що в Кремлі назвали свої умови для миру з Україною. Йдеться про те, що на першому етапі Київ має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено. Також Луганська область і Крим залишаться під контролем РФ. Джерела WSJ стверджують, що Україна нібито «принципово не проти будь-яких пропозицій», але наполягає на обов’язковому припиненні вогню.

Тим часом президент Володимир Зеленський зробив жорстку заяву про мир в обмін на території. Він наголосив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, а тому “відступати від цього ніхто не буде і не зможе”.