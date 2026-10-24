Україна може створити власні ракети для перехоплення балістики: військовий експерт назвав термін

Військовий експерт Євген Дикий / © ТСН.ua

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Україна має потенціал для створення власних ракет, які зможуть перехоплювати ворожі балістичні цілі, щонайменше за один рік.

Про це заявив військовий експерт Євген Дикий в етері «Київ24».

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За його словами, навіть такий стислий термін є колосальним досягненням, адже аналогічне озброєння для американських комплексів Patriot розробляли упродовж 18 років.

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Експерт наголошує, що наразі розраховувати на додаткові масштабні поставки перехоплювачів зі США складно. Зокрема, американська сторона вже витратила близько 1200 таких ракет при річному обсязі виробництва на рівні приблизно 600 одиниць.

Утім, окрім розробки власних засобів ППО, Україна може ефективно протидіяти ворожій балістиці за допомогою превентивних ударів ракетами Storm Shadow по російських пускових установках, додав Євген Дикий.

Раніше ми писали про те, що Росія накопичила до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів. Такий арсенал становить серйозну загрозу для України напередодні зими, особливо на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це свідчать дані української розвідки.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичну частину Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною боєголовкою.

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