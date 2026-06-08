Україна може втратити одне з ключових міст на Донеччині вже влітку: тривожний прогноз військового експерта

Костянтинівка / © Associated Press

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Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а на деяких напрямках Донеччини набуває загрозливих тенденцій. Військовий аналітик припускає, що вже найближчими місяцями Сили оборони можуть змушено залишити один із ключових населених пунктів.

Такий песимістичний бліц-прогноз оприлюднив експерт Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець у Facebook.

За оцінками експерта, критичний момент для міста може настати вже у розпал літа.

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«Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня, Костянтинівку Україна втратить…» — зазначив аналітик.

Наразі Машовець не став вдаватися в деталі та розписувати конкретні тактичні чи стратегічні причини такого розвитку подій. Проте він запевнив підписників, що детальний розбір ситуації на цьому напрямку та аргументацію свого прогнозу оприлюднить зовсім скоро. За словами експерта, докладну аналітику він викладе у своєму найближчому огляді військової карти.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про складну ситуацію навколо міста. За даними геолокаційних кадрів, російські окупаційні війська здійснювали спроби інфільтрації та намагалися закріпитися на околицях і в окремих районах Костянтинівки, де тривають запеклі бої.

Чим важлива Костянтинівка

Захопити Костянтинівку для Росії важливо не лише політично і не лише тому, що це «ворота» до наступних міст «поясу фортець» — в разі її захоплення ці «ворота» можуть пришвидшити просування і значно ускладнити становище українських сил на інших ділянках.

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«Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар’єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром», — сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

Зв’язок між цими двома містами Донеччини важливий. Адже у разі окупації Часового Яру це відкриє ворогу шлях для продовження наступальних дій зокрема на Костянтинівку.

Своєю чергою Костянтинівка залишається для агресора однією з потенційних цілей, зокрема через свій залізничний хаб, зазначив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман

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