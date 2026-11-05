Україна може втратити ще мільйони людей: скільки населення залишиться до 2040 року

Демографічна криза в Україні

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Через масову вимушену еміграцію, втрати на фронті та рекордно низьку народжуваність Україна зіткнулася з масштабною демографічною кризою. За прогнозами ООН, до 2040 року на території, підконтрольній уряду, може залишитися лише близько 25 мільйонів людей.

Про це пише видання The Economist, аналізуючи демографічні наслідки повномасштабної війни Росії проти України.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році населення підконтрольної Києву території скоротилося приблизно з 37 мільйонів до 27–28 мільйонів осіб. Значну частину цих втрат становлять українці, які виїхали за кордон, а також мешканці окупованих територій. За оцінками, там досі перебувають від 3 до 5 мільйонів людей.

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За межами України нині проживають понад 5 мільйонів українських біженців, більшість із них — у країнах Європи. Водночас готовність повертатися додому поступово зменшується. За даними Центру економічної стратегії, наприкінці 2022 року повернутися планували 74% українців за кордоном, тоді як тепер таких залишилося лише 43%.

Не менш серйозною проблемою стало падіння народжуваності. Через мобілізацію, бойові втрати, економічну нестабільність і невизначеність щодо майбутнього багато українських пар відкладають народження дітей.

«Чим довше ви відкладаєте народження дітей, тим вищий ризик, що дитина так і не народиться», — попереджає демографиня Світлана Аксьонова.

Якщо у 2020 році на одну жінку в Україні припадало в середньому 1,2 дитини, то нині цей показник знизився до 0,8–0,9. Для природного відтворення населення необхідний рівень близько 2,1 дитини на жінку.

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Чи зможе Україна зупинити демографічний спад

Українська влада намагається стимулювати народжуваність фінансовою підтримкою сімей. Новий закон передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень після народження дитини, а також щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень протягом першого року життя малюка.

Крім того, держава фінансує лікування безпліддя, а військовослужбовці мають можливість безкоштовно заморожувати яйцеклітини або сперму. Однак демографи сумніваються, що фінансові стимули зможуть суттєво змінити ситуацію, поки триває війна.

Ще одним викликом для України стане дефіцит робочої сили. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, країні вже бракує близько 2,5 мільйона працівників. Одним із можливих способів компенсувати нестачу кадрів після завершення війни може стати залучення іноземних працівників.

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначає, що до такого кроку влада готова вдатися лише після того, як буде використано потенціал українців, які залишаються в країні або перебувають за кордоном.

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Водночас, як наголошує The Economist, навіть завершення бойових дій не гарантуватиме швидкого відновлення чисельності населення. Покоління українців, народжених у 1990-х та 2000-х роках, є найменшими в сучасній історії країни. Через це розраховувати на масштабний післявоєнний бебі-бум навряд чи доводиться.

Нагадаємо, за оцінкою демографа Дмитра Шушпанова, народжуваність в Україні впала майже на 17%, а після війни демографічну кризу може поглибити виїзд чоловіків до родин, які облаштувалися за кордоном.

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