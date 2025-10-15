Україна може виготовляти 20 мільйонів дронів, але є нюанс: Шмигаль пояснив

Денис Шмигаль / © Associated Press

Україна має намір суттєво наростити виробництво безпілотних систем: у 2026 році країна здатна виготовити до 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів. Цей план можливий за умови, що міжнародні партнери нададуть необхідне фінансування.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками чергової зустрічі у форматі «Рамштайн».

За його словами, «Рамштайн» залишається найважливішою платформою для координації військової допомоги. Шмигаль наголосив, що Україні потрібні рішучі дії, аби зупинити російську агресію.

«Україна має бути сильною на полі бою. Вдячний нашим партнерам зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за оголошення нових внесків до нового пакету PURL. Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до ініціативи. Це дозволяє нам закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів», — зазначив Шмигаль.

Нові домовленості та пріоритети

На зустрічі було підписано низку важливих меморандумів, спрямованих на зміцнення співпраці. З Німеччиною підписали меморандум, спрямований на посилення оборонної співпраці та розбудову «ефективного арсеналу демократії». В рамках Північно-Балтійської ініціативи досягнуто угоди про навчання та оснащення українських бригад, яке проводитиметься у Польщі, що є важливим кроком до миру.

«У 2026 році ми зможемо побудувати до 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Вдячний Великій Британії за нашу активну співпрацю в галузі дронів-перехоплювачів та за надання 85 000 дронів цього року», — розповів Денис Шмигаль.

Терміновий запит: «Зимовий пакет ППО»

Шмигаль також акцентував на критичній потребі у протиповітряній обороні. Він звернувся до країн-партнерів із проханням надати «зимовий пакет ППО» — достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури в холодний період.

На завершення, Глава Уряду подякував Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за внески до нового пакету PURL, що дозволяє терміново закуповувати необхідне озброєння.

