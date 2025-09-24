Україна може виготовляти зброю на продаж: у яких видах зацікавлені США

Допомога США

Україна здатна самостійно виготовляти зброю на продаж у світі. Зокрема, Штати зацікавлені у дронах різних типів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН розповіла пані посол України у США Ольга Стефанішина.

Як стверджує посадовиця, сьогодні йдеться про те, що Україна спроможна виготовляти зброю самостійно за наявності відповідних військових інструментів.

«І, відповідно, президент Сполучених Штатів це почув. Верховний головнокомандувач у нас президент. Я точно не розбираюсь в усіх назвах, але на зустрічі був Рустем Умєров і всю інформацію передано відповідним командам, які будуть найближчими тижнями працювати і у Вашингтоні, і дистанційно», — додає вона.

Відомо, що Україна хоче не лише купувати у Сполучених Штатів зброю, але й спільно виробляти, можливо, для продажу в інші країни.

«Була дуже жвава реакція президента Сполучених Штатів. Він кілька хвилин безперечно захоплювався українською інноваційністю, українськими спроможностями і дав позитивний сигнал. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів щодо юридичної частини домовленості», — сказала Стефанішина.

Інтерес Штатів, акцентувала вона, є в різних типах дронів.

«До речі, це одне із запитань було від президента Сполучених Штатів. Наш президент теж сказав, що може йтися про різні типи дронів, залежно від потреб американського уряду», — завершила пані посол.

Раніше Стефанішина оцінила результати зустрічі Зеленського і Трампа 23 вересня у США.

«На мою думку, вона була дуже спокійна і в режимі живої дискусії наші президенти обговорили і питання військової ситуації, питання військових потреб, питання ситуації на полі бою, питання військової потреби щодо посилення протиповітряної оборони», — зазначила вона.

У межах переговорів йшлося і про економічний тиск на Росію, і про спільні проєкти зі Сполученими Штатами.