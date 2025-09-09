Україна може залишитись без ППО через стратегію США: в чому річ

Протиповітряна оборона

Україна може залишитися без достатньої кількості засобів протиповітряної оборони через уповільнення постачань зі США після перегляду програм військової допомоги. Це відбувається саме в момент, коли Росія значно посилила авіаційні удари.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців.

Від червня, коли Пентагон запровадив нову директиву, відправлення стали рідкісними та меншими від очікуваних. Експерти застерігають: якщо темп атак дронами та ракетами залишатиметься високим, українським силам ППО може не вистачити боєприпасів.

«Це лише питання часу, коли боєзапаси закінчаться», — зазначив співрозмовник, знайомий із графіками американських постачань.

Особливо критичним це стає через те, що ракети, закуплені напряму у виробників у межах Ukraine Security Assistance Initiative, виробляються партіями, що призводить до пауз у доставках.

Євросоюз також ухвалив рішення передати Україні системи ППО та ракети зі своїх складів і закуповувати додаткові у США. Однак ці постачання надходять лише частково.

Чому виникли затримання з системами ППО?

Київ давно попереджав про ризик нестачі систем ППО, але ескалація з боку Москви зробила це питання особливо нагальним. Сповільнення американських постачань почалося після підготовленого у червні меморандуму для міністра оборони Піта Гегсета. У документі вказувалося, що запити України можуть ще більше виснажити запаси США, і наголошувалося на потребі переорієнтувати ресурси проти зростальноїзагрози Китаю.

У Білому домі заперечують брак підтримки: «Повідомлення про те, що ми „позбавляємо Київ життєво важливих боєприпасів для ППО“, є відверто неправдивими. Міністерство війни працює дуже уважно, аби підтримати потреби України, зокрема у сфері протиповітряної оборони».

Офіційний представник додав: президент Дональд Трамп прагне «зупинити вбивства» і доручив США «продавати зброю союзникам по НАТО, які можуть поповнювати те, що європейські країни передають Україні. Але європейські країни теж мають робити більше, зокрема припинити закупівлі російської нафти та тиснути на держави, які фінансують війну».

Які системи ППО затримуються?

Після перевірки стану десяти ключових систем Пентагон спершу призупинив, а потім уповільнив передавання:

ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot,

кількох десятків ПЗРК Stinger,

високоточних артилерійських боєприпасів,

понад 100 ракет Hellfire і AIM для комплексів NASAMS та винищувачів F-16.

Україна від літа витратила значні запаси на відбиття потужних повітряних атак по військових і цивільних об’єктах. З настанням холодів Москва активізує удари по енергетичній інфраструктурі, намагаючись послабити оборону та посилити свої позиції на фронті.

Дрони як головна загроза

Цього року Росія значно збільшила кількість атак дронами: лише влітку запускала понад 5 200 щомісяця. Хоча ракетні удари трохи зменшилися, щомісяця їх і далі налічується сотні, повідомляють у Повітряних силах України. Кожен масований обстріл змушує Україну витрачати ракети-перехоплювачі швидше, ніж їх встигають доставляти зі США.

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову координувати роботу влади, регіонів та енергетичних компаній для закупівлі додаткових систем ППО ближньої та середньої дії. Головний акцент — захист від «Шахедів». Зеленський також зустрівся з командуванням Повітряних сил, щоб обговорити «прискорення постачання додаткових систем ППО».

Полегшення може принести новий механізм: країни НАТО почали купувати американську зброю для України після угоди з Трампом у серпні. Керівник ОП Андрій Єрмак назвав її «переломним моментом».

Зеленський повідомив, що у серпні європейські партнери придбали озброєння у США на 2 млрд дол., зокрема для ППО. Україна прагне забезпечити не менше 1 млрд дол. щомісяця.

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський заявив, що кількість російських атак зростає, тому Україна гостро потребує посилення ППО. Особливо йдеться про системи Patriot, які в достатній кількості є лише у США. Київ передав Вашингтону прохання про 10 додаткових систем Patriot.

До слова, у ніч проти 9 вересня Росія вкотре вдарила по Україні дронами: ворог запустив 84 БпЛА, а сили ППО знищили 60 цілей. Були влучання 23 дронів на 10 локаціях.