Україна може здійснити "великий напад на Крим": деталі від аналітика Sky News

До зими Україна може здійснити “якусь велику атаку на Крим”. Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту

Про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

З його слів, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз мають, то навіть атака на Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він.

Кларк наголосив на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму.

“Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше”, - наголосив Кларк.

Військовий аналітик наголосив, що вже кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає. Втім, переконаний Кларк, українці все ще можуть мати козирі у рукаві.

“Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні”, - додав він.

Нагадаємо, Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав зробити півострів Крим “непридатним для життя”. Він наголошує на важливості Криму для диктатора РФ Володимира Путіна. Політик нагадав, що півострів для “фюрера” є сакральним місцем.

В адміністрації Путіна прокоментували заклик Воллеса. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву “дурню” та наголосив, мовляв, Москва “не вважає за необхідне їх коментувати”.