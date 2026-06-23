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Україна може знищити Кримський міст: експерт пояснив, чому його поки не чіпають
ЗСУ вигідно, щоб російські окупанти виїхали з Криму, саме з цієї причини, ймовірно, Кримський міст наразі не чіпають.
Україна має усі можливості для знищення Кримського мосту, але не робить цього з певної причини. Так, цивільним та військовим дають змогу виїхати, щоб не довелося російських солдатів ловити в горах півострова.
Про це заявив військовий експерт Кирило Сазонов в ефірі «Фабрики новин».
Як наголосив Сазонов, міст є неповноцінним після удару.
«Там трохи обмежений рух і тому є заборони деякі. І мені здається, що його тримають саме тому, щоб дати їм виїхати, щоб не тримати на півострові. В першу чергу, ми зацікавлені, щоб цивільні виїхали, щоб там не тримались», — сказав він.
Сазонов акцентував: «ловити» військових армії РФ по горах півострова може бути дуже довго і важко. Саме тому Україна зацікавлена у тому, щоб ті виїхали.
«Тому краще нехай валять. Мені здається, для цього цей міст і залишили поки що. Бо знести ми його можемо», — сказав він.
Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ситуація з Кримським мостом зайшла в глухий кут. У зв’язку з цим окупанти активізують спроби налагодити постачання через так званий сухопутний коридор на півдні України, який був однією з ключових цілей повномасштабного вторгнення. Водночас не виключається, що й цей логістичний напрямок у майбутньому може опинитися під загрозою.