Україна може зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту: Зеленський зробив відверту заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглядати мирну угоду, яка зафіксує нинішню лінію фронту, якщо Україна збереже контроль щонайменше над 75% своєї території.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

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На яких умовах Зеленський готовий до замороження війни

Ведучий Fox News запитав президента України, чи погодився б він на мирну угоду, яка передбачає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту за умови, що Україна збереже контроль щонайменше над 75% своєї території. Зеленський відповів ствердно, наголосивши, що це мінімум, якого Україна очікує від Росії.

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«Ми оголошуємо перемир’я або припиняємо вбивства, як це назвав президент Трамп. Зупинитися та припинити. І, звісно, це мінімум того, чого ми сьогодні очікуємо від Росії», — підкреслив він.

Які гарантії безпеки потрібні Україні

Президент України наголосив, що припинення вогню має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. За його словами, після зупинення бойових дій Україна звернеться до президента США Дональда Трампа та європейських лідерів щодо гарантій, які унеможливлять нову російську агресію.

«Найголовніше — це мир, а також безпека в умовах миру. Це найголовніше. Не боятися, що окупація повернеться, агресія повернеться, вбивства повернуться», — сказав він.

Зеленський також підкреслив, що Україні потрібна міжнародна підтримка для відновлення країни та створення умов для повернення громадян додому.

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«Тож ми маємо покласти цьому край. І саме тому припинення вогню та переговори, а також гарантії безпеки від США і процвітання з нашого боку — партнери у справі оновлення нашого життя», — додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що за кордоном перебувають 9,5 мільйона українців, які втратили житло. За словами президента, Україна має створити умови для їхнього повернення, адже ці люди потрібні країні для життя і відбудови.

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