Україна може "цілком легітимно" вдарити по стратегічних об'єктах у Росії — британський міністр

Україна може "цілком легітимно" вдарити по стратегічних об'єктах у Росії — британський міністр

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії.

За його словами, Україна може завдати удару по запасах палива та складах боєприпасів Росії, адже це є частиною війни.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву Гіппі в ефірі Times Radio.

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"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових. Це стало початком війну між Україною та Росією, а у війні Україна має право завдати удару вглиб ворога, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів. Це частина війни", — заявив міністр.

Він додав, що для України цілком законно поцілити вглиб Росії, аби порушити логістику, яка сприяє смертям та різанині на українській землі. Щоб цього уникнути, цю логістику потрібно перервати.

Нагадаємо, пропагандисти РФ повідомили, що російське село Нехотіївка (Бєлгородська область) "обстріляли з боку України". За словами останніх, "пошкоджено житлові будівлі та особистий транспорт".

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