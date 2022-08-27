Україна може до кінця року відкинути окупантів на рубежі 23 лютого: у США розповіли, що для цього потрібно

Україна до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Американський військовий розповів, що для цього необхідно.

За словами колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса, для того, аби відкинути окупантів на рубежі 23 лютого, потрібно, щоб Захід постачав Україні зброю в достатніх об’ємах.

Про це Ходжес розповів в інтерв’ю DW.

"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - каже Ходжес.

За його словами, росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна спроможність перемогти.

"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Щобільше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - припустив американський генерал.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готовий припинити війну в Україні, однак лише за умови, що він вийде з неї переможцем. На даний момент це вже війна за престиж Путіна.

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