Україна може на 100% забезпечити себе зброєю: що для цього потрібно

Україна хоче звільнитися від залежності від своїх союзників щодо зброї та боєприпасів, але для цього потрібні гроші.

Під час Форуму оборонної промисловості Україна-ЄС у Брюсселі міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав країни ЄС використовувати кошти блоку для збройних замовлень в українських підприємств.

Про це повідомляє видання Politico.

Купівля зброї та боєприпасів для України в українських компаній, на думку Камишіна, є "найкращим, найшвидшим і найефективнішим способом допомогти нам на передовій".

Таку ж ідею висунув і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Ми повинні бути більш креативними та досліджувати нові шляхи надання військової допомоги Україні. Закупівля обладнання в українських компаній або у європейських та українських спільних підприємств, створених в Україні, є варіантом, який ми розглянемо", – сказав він у своїй вступній промові на форумі.

Також читайте Наслідки затримки допомоги для України: Кулеба зробив похмурий прогноз ситуації на фронті

Видання пише, що Україна історично мала велику орієнтовану на експорт збройну промисловість, але під тиском "екзистенційної війни проти Росії" тепер виробляє лише для себе.

"Виготовлення зброї вдома також звільняє Київ від політичного тиску та затримок, пов’язаних із залежністю від союзників у всьому, від артилерійських боєприпасів до передової зброї, як-от ракети та безпілотники", - пише Politico.

Уряд України, однак, не має достатньо грошей, щоб підписати контракти на закупівлю з власними збройовими компаніями. Ця реальність привела до ідеї, щоб союзники України купували зброю в українських компаній, а потім передавали її Києву. Таким чином ЄС допоможе Україні і з озброєнням, і з розвитком її незалежного військово-промислового комплексу.

Камишін заявив на форумі, що "розрив між можливостями нашої оборонної промисловості та наявними коштами на закупівлю зброї становить лише цього року 10 мільярдів доларів".

За його словами, збройна промисловість України може виробляти зброї на суму близько 20 мільярдів доларів. Український уряд планує видати контракти на 6 мільярдів доларів, ще 4 мільярди – від місцевих партнерів. Відтак, союзники України могли б надати ті 10 мільярдів доларів, яких не вистачає.

Також читайте Україна здатна досягати потрібних цілей в тилу РФ зброєю власного виробництва - ISW

У цьому контексті лідирує Данія, яка оголосила у квітні, що виділить 200 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на закупівлю комплектів в українських компаній. Канада також пообіцяла пожертвувати Україні 3 мільйони канадських доларів (1,1 мільйона євро) на виробництво безпілотників українським ОПК.

Тепер ідея полягає в тому, щоб розширити ці зусилля, залучивши більше грошей на допомогу Україні для підписання контрактів на закупівлі.

"Наше головне завдання - знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання - отримати це фінансування для виробництва в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові незаконтрактовані потужності, і ми хочемо, щоб вони фінансувалися за рахунок європейських коштів", - сказав Камишін.

Він додав, що обговорював з Борреллем ідею використання Європейського фонду миру — позабюджетного фонду, який частково відшкодовує країнам зброю, яку вони надсилають Україні. Нещодавно ЄС погодився надати Фонду допомоги Україні Peace Facility 5 мільярдів євро на цей рік із подальшими щорічними грошовими траншами до 2027 року.

"Це короткий термін, це швидке рішення, яке може бути дійсно хорошим варіантом", — сказав Камишін.

Також читайте Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: Зеленський звернувся до українців

Другим варіантом було б використання надприбутків від мільярдів заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС. Камишін підрахував, що це може приносити до 3 мільярдів євро на рік, "і це також може спрацювати".

Третім довгостроковим варіантом може бути використання Європейської оборонно-промислової стратегії, яка передбачає виділення 1,5 мільярда євро з бюджету ЄС на період 2025-2027 років, для збільшення доступності та постачання оборонної продукції та розширення співпраці з Україною.

Тоді європейські компанії матимуть стимул об’єднатися з українськими партнерами та провести випробування своєї зброї на "найкращому у своєму класі полі бою", додав Камишін.

Читайте також: