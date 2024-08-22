Україна може навчати дітей з Курщини: за якою програмою і на якій мові – відповідь МОН

У МОН припускають, що їм, можливо, доведеться складати план, як забезпечувати освіту дітей на Курщині.

У міністерстві освіти вже задумалися над тим як надати учням з Курської області доступ до освіти.

Про це йдеться в ТСН.

У відомстві наголосили, що Україна, на відміну від Росії, дотримується усіх норм і законів. Зокрема, міжнародне гуманітартне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час бойових дій. Тож вивозити дітей ніхто нікуди не буде. Організувати навчальний процес спробують на місцях.

"Ми сильно засуджуємо ворога який переміщає дітей українських на територію РФ. Це порушення прав", – сказав заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький на брифінгу 22 серпня.

За його словами, "якщо ситуація буде тривати довше, десь до кінця вересня-початку жовтня, Міносвіти доведеться складати план, як забезпечувати освіту на тих територіях для неповнолітніх дітей". Але це не передбачатиме переміщення їх на територію України.

Україна навчатиме дітей з Курщини?! За якою програмою, на якій мові? МОН має план!

Більше деталей Винницький порадив запитувати у військової комендатури, яка була створена на підконтрольних Україні територіях Курщини.

Раніше головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.

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