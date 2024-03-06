Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів від Світового банку — у чому причина

Україна може не отримати позику на 1,5 мільярда доларів, якщо Володимир Зеленський задовольнить прохання топ-чиновника Руслана Магомедова.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на закон "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який Верховна Рада ухвалила 22 лютого.

Про це повідомило видання "Економічна правда".

Глава НКЦПФР висловив незгоду з деякими положеннями ухваленого закону. Видання зазначає, що Магомедов хоче самостійно затверджувати штатний розпис та зарплати своїх співробітників. Нині це перебуває у компетенції уряду, а необхідні витрати закладено до держбюджету.

Також голова НКЦПФР просить виключити із закону норму про конфлікт інтересів, згідно з якою співробітники комісії з цінних паперів та члени їхніх сімей "не можуть мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду або просто обіймати там будь-яку посаду".

З посиланням на думку народних депутатів Ярослава Железняка та Ольги Василевської-Смаглюк, видання пише, що друге зауваження Магомедова викликане тим, що такий конфлікт інтересів є в нього особисто.

У декларації за 2022 рік голова НКЦПФР зазначив, що проживає з Євгенією Грищенко, яка очолює департамент брокерського обслуговування клієнтів "Інвестиційний капітал Україна". Тобто, якщо президент підпише ухвалений у Раді закон, постане питання про відповідність Магомедова посаді.

Головна проблема полягає в тому, що ухвалення закону про регулювання ринків капіталу – це одна із вимог Світового банку в рамках реалізації програми DPL. Ця програма передбачає виділення Україні позики на 1,5 млрд доларів за умови ухвалення до 5 березня 2024 року та набрання чинності трьома законами:

Гроші з цієї позики планується спрямувати, зокрема на виплати ВПО та пенсіонерам.

Перші два закони зі списку вже підписано президентом. Третій очікує на підписання Зеленським, але Ярослав Железняк припускає, що глава держави скористається своїм правом вето. Якщо очікування нардепа виправдаються, 1,5 мільярда доларів до бюджету України у березні не надійдуть.

Нагадаємо, представники бізнесу просять владу пом'якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. На думку бізнесменів, це дозволить уникнути дефолту, підтримати українську економіку та залучити нові інвестиції в Україну.

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