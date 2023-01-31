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Україна може офіційно приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року — журналіст

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Україна може офіційно приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року — журналіст

Фото: pixabay.com

Україна вже цього року може офіційно приєднатися до зони роумінгу ЄС.

Україна вже цього року може офіційно ввійти до зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути ухвалене вже цього року", - йдеться у повідомленні.

Слід додати, що єдиний роумінговий простір з ЄС дозволить здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, тобто за звичними тарифами, якими українці користуються всередині країни. Як це працює – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
194
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