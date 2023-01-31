Україна може офіційно приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року — журналіст

Україна вже цього року може офіційно приєднатися до зони роумінгу ЄС.

Україна вже цього року може офіційно ввійти до зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути ухвалене вже цього року", - йдеться у повідомленні.

Слід додати, що єдиний роумінговий простір з ЄС дозволить здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, тобто за звичними тарифами, якими українці користуються всередині країни. Як це працює – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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