Україна може отримати більше електроенергії з ЄС: коли очікувати рішення про підвищення лімітів

Україна на порозі збільшення імпорту електроенергії з ЄС. Рішення очікується найближчими місяцями.
Рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується найближчими кількома місяцями.
Про це пише РБК-Україна.
За інформацією видання, таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні.
"Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг", — йдеться у статті.
Так, Україна хоче досягти збільшення ліміту щонайменше до 2,2 ГВт за умови чинного ліміту імпорту обсягом 1,7 ГВт.
Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.
Зазначається, що політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.
Нагадаємо, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною. На деяких електростанціях було до 20 ударів РФ.
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