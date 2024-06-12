Україна може отримати бойові літаки Super Etendard від Аргентини: до чого тут Макрон

Президент Аргентини Хав’єр Мілей схвалив план, розроблений Міноборони країни, що передбачають відправлення до України п’яти бойових літаків Super Etendard, які були виведені з експлуатації в Аргентині через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Буенос-Айреса внаслідок Мальвінської війни.

Про це пише видання Infobae.

"Участь Франції є ключовою для подолання цього геополітичного каменю спотикання, і міністр закордонних справ [Діана] Мондіно і міністр оборони Луїс Петрі вже кілька тижнів працюють над тим, щоб досягти прогресу в цьому таємному процесі, в якому також беруть участь Сполучені Штати і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Мондіно обговорювала це питання під час зустрічей, які вона проводила у Парижі з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне, під час секретної зустрічі з НАТО в Брюсселі, а також під час візиту до радника Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана у Білому домі.

Розмови про літаки для України продовжаться під час туру, який Петрі розпочав цього тижня в Європі. Міністр оборони Аргентини також відвідає штаб-квартиру НАТО, разом із очільницею МЗС він братиме участь у Саміті миру, організованому Зеленським у Швейцарії. Під час всіх цих подій Петрі підніматиме рішення відправити п'ять літаків Super Etendard до Європи, щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

Але президентська воля має геополітичну перешкоду. П'ять бойових літаків зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих деталей через ембарго, накладене Британією, і відколи літаки 2019 року прибули в країну, їх не можна було використовувати — Лондон ніколи не надасть дозвіл активувати ті кораблі, які продемонстрували свою стратегічну цінність під час Мальвінської війни.

У плані Уряду Аргентини є обхідний шлях для подолання британського ембарго та надання Україні доступу до військових кораблів у Пуерто-Бельграно.

Аргентина здійснить обмін із Францією: Super Etendard на іншу військову техніку – безпілотники чи гелікоптери, відповідно до того, що було запропоновано – і адміністрація Еммануеля Макрона буде відповідати за ремонт літаків, щоб привести їх до ладу для боротьби з Росією.

Однак план Аргентини тепер стикається з новими ускладненнями. Макрон програв на парламентських виборах в Європейському Союзі та призначив вибори у Франції на кінець місяця, щоб підтвердити своє політичне лідерство.

Це означає, що він не буде приділяти багато уваги питанням поза внутрішнім порядком денним, і, крім того, може статися, що поразка на виборах означатиме його кінець як президента Франції. Якщо це станеться, лідерка ультраправого блоку Марін ле Пен може стати наступницею Макрона. А вона, своєю чергою, близька до Путіна і вважає, що Франція має зменшити свою роль у війні між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000.

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