Україна може отримати від США 60 млрд доларів: у Зеленського пояснили, багато це чи мало

У Зеленського заявили, що сьогодні Україна витрачає левову частку свого бюджету на ведення війни з російськими загарбниками. Тож 60 млрд, які США обіцяють Україні, це одночасно багато, але мало для ефективної боротьби.

Президент США Джо Байден заявив, що проситиме у Конгресу 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив 24 каналу, наскільки суттєвою є ця сума для України.

"Війна – це завжди дуже дорого. Особливо, якщо це війна величезного обсягу. У нас 1 800 кілометрів кордону, 1 300 кілометрів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Такої лінії фронту не було ніде. У нас величезна кількість техніки та величезна кількість людей, які беруть участь у цій війні. Тобто 60 мільярдів це і багато, і мало одночасно", - сказав Подоляк.

За його словами, Росія сьогодні витрачає 35% свого національного бюджету на війну. Це близько 11 трильйонів рублів, які витрачаються прямо на бойові дії, не враховуючи опосередкованих витрат.

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Водночас для України, наприклад, одна система Patriot коштує мільярд доларів, не включаючи протиракети, які треба буде використовувати.

"Війна завжди дуже і дуже затратна. Ми витрачаємо практично левову частку свого бюджету на фінансування армії станом на сьогодні. Таким чином, це зменшує наші можливості для фінансування тих чи інших соціальних програм. Але навіть 60 мільярдів… ми ж не враховуємо сюди транші, які можуть надавати країни Європейського Союзу чи інші країни", - сказав Подоляк.

Він наголосив — якщо ми хочемо виграти війну з країною, яку ще вчора всі боялись, армію якої вважали чи не найбільшою, принаймні з кількісної точки зору, ВПК був одним із найпотужніших тощо, то це все ми маємо знищувати. Саме тому суми мають бути 60 і більше мільярдів доларів для того, щоб Україна ефективно захищалася.

Водночас Подоляк додав, що варто дочекатися відповідного рішення Штатів і необхідного голосування.

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"Говорити й робити – це трошки різні речі. Дуже добре, що пан Байден говорить про ці цифри. Мається на увазі, що його оточення, інсайдери говорять про ці цифри, але дочекаймося, коли будуть відповідні резолюції, відповідні голосування. Тоді вже детально аналізуватимемо суму", - сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше американські журналісти повідомили, зі 100 мільярдів запиту адміністрації до Конгресу, 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю. Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.

При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе ухвалити такий законопроєкт, адже законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні через відсутність постійного спікера.

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