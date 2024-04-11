Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року — Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна потребує запрошення до НАТО, і його реально отримати вже 2024 року.

Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Тримор’я 11 квітня.

"Маємо працювати над стратегічними завданнями. Путін хоче знищити Україну та свободу всіх націй нашого регіону, і він не бачить жодних альтернатив. Так само ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці. Україна потребує запрошення до НАТО. Це реально вже цього року", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що без української сили не буде повноцінною сила всієї Європи, а "разом, поступово інтегруючись, ми дійсно зможемо убезпечити одне одного від російського реваншизму".

"НАТО не повинне боятися власного існування, власних правил. Регіон Балтійського моря нарешті отримав історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря. Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити до НАТО", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times написало, що перспектива членства України в НАТО відкладається, адже Сполучені Штати та Німеччина залишаються непорушними у своєму негативному ставленні до цього питання.

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