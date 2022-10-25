Україна може отримувати від ЄС щомісяця по 1,5 млрд євро до закінчення війни: заява фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС щомісяця протягом війни виділятиме Україні до 1,5 млрд євро для фінансування дефіциту держбюджету.

Про це фон дер Ляєн сказала на відкритті міжнародної конференції з питань відновлення України у Берліні 25 жовтня.

Президентка ЄК нагадала, що від початку 2022 року Україна вже отримала від Євросоюзу понад 19 млрд євро фінансової допомоги, не враховуючи постачань військової допомоги, проте цього недостатньо.

"За даними міжнародних фінансових організацій та України, щомісяця необхідно від 3 млрд до 5 млрд євро тільки на покриття поточних витрат. Надійна підтримка необхідна від Європейського Союзу, наших друзів зі США та міжнародних фінансових інститутів", – заявила фон дер Ляєн.

Вона переконана, що буде правильно, "якщо Європейський Союз візьме на себе справедливу частку".

"І я працюю з країнами-членами, щоб ЄС підтримав Україну сумою до 1,5 млрд євро щомісяця протягом війни, що в цілому складе близько 18 млрд євро 2023 року", – зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав дві ключові фінансові потреби держави. Йдеться про необхідні 38 млрд дол. для покриття дефіциту держбюджету 2023 року: зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії. А також – верифіковані Світовим банком 17 млрд дол., потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

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