Україна може перейти на польську систему оподаткування ФОП: що відомо

В Україні розглядають оподаткування для ФОП за польською моделлю.

Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядає можливість переходу на польську систему оподаткування фізичних осіб-підприємців. Україна, вивчивши приклади декількох країн, взяла за зразок саме польську модель оподаткування ФОП.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Новини.Live".

Гетманцев пояснив, що польська модель оподаткування ФОП передбачає вищі ліміти за операціями – 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн (198 тис. євро).

Крім того, ставки податків різняться для різних видів діяльності.

Наприклад, у Польщі торгівля оподатковується 3%, низький податок встановлено також для виробництва. А податки на послуги значно вищі – від 12% до 20%.

"Наше завдання – відмежувати малий бізнес від середнього та великого. Це зараз основна проблема єдиного податку та системи оподаткування малого бізнесу... У цьому й полягає проблема оподаткування єдиним податком – неможливість розмежувати великий та середній бізнес від малого, коли великий бізнес мімікрує під малий", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, долар коштуватиме дорожче, ніж передбачалося раніше – експерти пояснили, чого очікувати українцям.

Читайте також: