Україна може повністю забезпечувати себе дронами, але є проблема — Федоров

Федоров розповів про амбітні плани України у сфері безпілотників і назвав умову для успішного виробництва.

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

Про це віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю The Guardian.

За словами Федорова, що український уряд "контрактує набагато менше, ніж наші виробники здатні", оскільки не має достатньо коштів. Він наполягає на подальших фінансуваннях на підтримку війни.

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників (на рік - ред.)", - уточнив Федоров.

Він розповів, що у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Однак нині головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі наша країна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.

Виробництво зброї в Україні

До вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна практично не виробляла зброї, але зараз місцева збройова промисловість переживає справжній бум. Заводи виготовляють снаряди, мінометні міни, військову техніку, ракети та інші предмети, що мають вирішальне значення для військових зусиль. Виробництво потроїлося у 2023 році і, як очікується, зросте в шість разів цього року.

Однак місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Але в умовах, коли пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів застопорився в Конгресі, внутрішнє виробництво є більш важливим, ніж будь-коли.

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