Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом

Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом

Українська енергосистема готова до синхронізації з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E і фінальне рішення може бути прийняте вже найближчим часом.

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Reuters.

«Зустрічі проходять на технічному рівні, сподіваюся, рішення буде ухвалено на рівні робочої групи, і найближчим часом наша енергосистема буде синхронізована з європейською системою", - сказав Тімченко в інтерв'ю Reuters.

Тімченко додав, що після синхронізації з ENTSO-E Україна зможе забезпечити 15% свого добового споживання електроенергії завдяки імпорту зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

Голова ДТЕК наголосив, що компанія забезпечує всі свої генерувальні потужності вугіллям, в тому числі за рахунок імпорту з Польщі.

Особлива ситуація з Запорізькою ТЕС, під’їздні колії до якої заблокували російські окупанти.

Запорізька ТЕС знаходиться лише за декілька кілометрів від окупованої Росією території, але компанія вирішила не зупиняти роботу станції.

«Це завжди важке рішення, і ми дотримуємося підходу, орієнтованого на безпеку», - підкреслив Тімченко.

Він додав, що наразі запасів вугілля на станції вистачає на 10-12 днів роботи.