Україна може пройти зиму без відключень світла: у ДТЕК назвали умови

Україна може пройти зиму взагалі не застосовуючи планові відключення світла, якщо вийде захистити енергообʼєкти від обстрілів.

Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Telegraf.

На питання журналістів про те, коли очікувати повернення графіків відключення світла, він відповів, що їх взагалі може не бути.

"Я не можу сказати (коли чекати повернення графіків. - Ред.), тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось. Можемо так пройти *зиму. - Ред.)… Ось такий великий дисклеймер, що якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача [електроенергії]. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень.", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укренерго" назвали сценарії, що передбачає найгірший перебіг зими.

Крім того, ми раніше інформували, як підготуватися до відключення світла взимку.

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