Не лише світова житниця: експерт відповів, що Україна експортуватиме до Європи після війни

За запасами корисних копалин Україна зараз посідає четверте місце у світі.

Україна може стати не лише світовою житницею, а й також має потенціал у відновлюваних джерелах енергії.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він нагадав, що в України є багато і рідкісноземельних металів, і природного газу, і вугілля.

"У нас багато є і рідкісноземельних металів, і природного газу, і вугілля. Тобто потенціал дуже великий. Крім того, не реалізовано також потенціал поновлюваних джерел енергії — сонячна енергетика, вітрова енергетика, біопаливо. У перспективі це може бути також воднева енергетика”, - зазначив Омельченко.

Експерт зазначив, що протягом 10-15 років Україна може досягти рівня забезпечення своєї економіки енергією, використовуючи відновлювані джерела на 50%. Він назвав це абсолютно реальним. Однак наголосив і на деяких умовах.

"Для цього необхідно насамперед створити інвестиційне привабливе поле. Тому що у воєнний період ніхто інвестувати не буде серйозних коштів. І нам треба змінити дуже багато всього, насамперед зайнятися децентралізацією, демонополізацією енергетики", - сказав експерт.

Нагадаємо, Угорщина та Польща заборонили імпорт українського зерна. Таким чином чином країни захищають власний аграрний сектор.

Тим часом ЄС та Британія припинили закупівлю російського вугілля.

Читайте також: