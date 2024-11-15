Україна може відкрити львівський аеропорт вже 2025 року — брокер

Україна під час війни може знову відкрити перший цивільний аеропорт у Львові, щоб відновити авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії 2022 року.

Україна планує відновити авіасполучення у 2025 році, починаючи зі Львівського аеропорту. Страхові компанії готові підтримати цю ініціативу за умови належного рівня безпеки.

Про це пише Reuters з посиланням на коментар старшого партнера страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон.

"Якщо регулюючі органи погодяться, що відкрити його безпечно, і буде ухвалено політичне рішення, страхова галузь готова підтримати зусилля з відновлення", - заявив Еллісон.

Державіаслужба України підтвердила, що розглядає можливість поетапного відкриття повітряного простору для цивільної авіації, але лише "за умови оцінки та зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки".

За словами Еллісона, Київ вже майже рік веде переговори з європейськими авіаційними владами та авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення. Marsh McLennan допомагає українському уряду створити механізм страхування комерційної авіації.

Львівський аеропорт, який до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину, обрано через відносно безпечне розташування - область межує з Польщею і рідше потрапляє під російські удари.

Раніше повідомлялося, що до кінця січня 2025 року в Україні може відновитися авіасполучення через один із двох найбільших аеропортів країни - "Львів" або "Бориспіль".

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