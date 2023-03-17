Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго

На території України вироблятимуть ядерне паливо, яке згодом замінить російське паливо для європейців. Проте наразі в Європі продовжують працювати 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника відомства Германа Галущенка.

Міністр відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом планують це робити і для експорту.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse", - зазначив Галущенко.

Здійснити такий перехід уже виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія та Болгарія. Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн, підкреслив він.

На виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій,. У 2023 році планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет. Їх збираються використовувати для виробництва ядерного палива, для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у шведському місті Вестерос.

Нагадаємо, в Україні розпочалися найбільші 3D-сейсморозвідувальні дослідження. Проєкт може надати змогу по-новому оцінити перспективи нафтогазоносного регіону Карпат.