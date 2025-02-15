Україна може втратити 70% своїх емігрантів – експерт про перспективи повернення

Близько 70% українців, які виїхали за кордон через війну, можуть залишитися там назавжди, якщо умови їхнього перебування не зміняться.

Таку оцінку в інтерв’ю УНІАН висловив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Українці закордоном можуть виступати представниками нашої країни в Європі, і це буде більш активно впливати на наші євроінтеграційні процеси. Я дуже сподіваюсь, що ті люди, які будуть працювати в Європі, які побудують свою кар’єру і добре зароблятимуть, після війни почнуть вкладати кошти в Україні", – зазначив експерт.

За його словами, важливо створити стимули для підтримки зв’язку українців з Батьківщиною, навіть якщо вони отримають громадянство Польщі, Німеччини чи Чехії.

"Якщо їхні кошти інвестуватимуться в Україну, то багато ми не втратимо. Головне, що має бути – це активна співпраця держави з українцями, які перебувають закордоном, і створення умов для розвитку держави", – наголосив Воскобойник.

Він також додав, що повернення українців стане більш імовірним, якщо країна обере шлях розвитку свобод – слова, вибору, пересування та підприємництва.

"Якщо ми оберемо для себе шлях створення країни вільних людей, де є свобода слова, вибору, пересування, підприємницької діяльності, у нас з’явиться шанс, що цифра у 70% буде скорочуватися – люди почнуть повертатися", – підсумував експерт.